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Егор Филипенко возвращается в борисовский БАТЭ во второй раз

Первый был в 2011 после не самой удачной отлучки в Россию. Сейчас же 30-летний защитник пополнит стан чемпиона после 3 лет выступлений в Испании и Израиле.

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