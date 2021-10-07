Егор Герасимов на старте турнира в Индиан-Уэллсе сыграет с Кристофером Юбэнксом

Своего соперника по старту в мужском одиночном разряде узнал и Егор Герасимов. Вторая ракетка Беларуси в первом раунде встретится с американцем Кристофером Юбэнксом, который пробился в основную сетку из квалификации и занимает в рейтинге 194 позицию. Ранее теннисисты на корте в официальных матчах не пересекались. Ориентировочно матч пройдет завтра вечером по белорусскому времени. Напомним, еще один белорус Илья Ивашко в Индиан-Уэллсе не играет из-за травмы.