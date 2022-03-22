Егор Герасимов не будет играть в основной сетке турнира в Майами

Белорус Егор Герасимов уступил в квалификации представительного турнира в Майами более рейтинговому японцу Йошихито Нишиоке. 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 13 минут. Герасимов исполнил два эйса (против трех у соперника), допустил одну двойную ошибку, выиграл два из шести брейк-пойнтов.