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Егор Герасимов не будет играть в основной сетке турнира в Майами
Белорус Егор Герасимов уступил в квалификации представительного турнира в Майами более рейтинговому японцу Йошихито Нишиоке. 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 13 минут. Герасимов исполнил два эйса (против трех у соперника), допустил одну двойную ошибку, выиграл два из шести брейк-пойнтов.
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