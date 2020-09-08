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Егор Герасимов не пробился в основную сетку турнира

Егор Герасимов не пробился в основную сетку турнира в австрийском Кицбюэле. Лучший теннисист Беларуси и 72-й в мировом рейтинге в решающем матче квалификации проиграл немцу Максимилиану Мартереру в двух сетах с одинаковым счетом 4:6. Встреча длилась час и 26 минут. Оппонент в рейтинге ITP располагается гораздо ниже Герасимова - на 337-й позиции.

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