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Егор Герасимов обыграл экс первую ракетку мира Энди Маррея
Егор Герасимов обыграл экс первую ракетку мира Энди Маррея. Правда, на данный момент британец ниже белоруса в мировом рейтинге - 121-й, Герасимов же 83-й. Егор был сильнее Маррея на старте турнира серии ATP в Монпелье - 7:6, 6:1. Призовой фонд местных соревнований чуть более 320 тысяч евро. Следующим соперником первой ракетки Беларуси станет либо 34-й в планетарном табеле итальянец Янник Синнер, либо 60-й словенец Альяж Бедене. Они встретятся сегодня.
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