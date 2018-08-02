Егор Герасимов одержал вторую победу на турнире в мексиканском Лос-Кабосе с призовым фондом 715 тысяч долларов и вышел в четвертьфинал. Во втором раунде белорус, который находится на 301 месте мирового рейтинга, обыграл 28 ракетку планеты - американца Сэма Куэрри, 7:5, 5:7, 7:6. Следующим соперником Герасимова будет 4 номер мирового рейтинга - аргентинец Хуан Мартин дель Потро.