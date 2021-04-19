Егор Герасимов одолел Жо-Вильфрида Тсонга

Первая ракетка Беларуси Егор Герасимов в первом круге турнира серии АТП менее чем за час 20 минут обыграл француза Жо-Вильфрида Тсонга - 7:5, 6:1 и вышел во второй круг турнира в Барселоне с призовым фондом более 1,5 миллиона евро. Отметим, что Тсонга занимает 71 строчку мирового рейтинга, Егор - на 77 позиции. В борьбе за 1/8 финала белорус поспорит с 19-м в мире Янником Синнером из Италии.