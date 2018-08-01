Егор Герасимов также порадовал на престижном турнире АТР-250 с призовым фондом 713 тысяч долларов. Белорус в стартовом раунде оказался сильнее австралийца Бернарда Томича - 6:4, 6:3. Отметим, Герасимов выступает в Лос-Кабосе благодаря специальному рейтингу, который дается игрокам, получившим серьезную травму и выбывшим на срок не менее чем от 6 месяцев.