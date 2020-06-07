Егор Герасимов - победитель выставочного турнира по теннису

Новости о возобновлении теннисных турниров под эгидой ATP могут появиться уже в ближайшую среду - об этом в интервью Агентству теленовостей накануне рассказал лидер мужской сборной Егор Герасимов.



Герасимов стал победителем выставочного турнира в Минске. В борьбе за победу первая ракетка Беларуси Егор Герасимов в двух сетах 6:3, 6:2 переиграл молодого Александра Згировского.





