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Егор Герасимов - победитель выставочного турнира по теннису

Новости о возобновлении теннисных турниров под эгидой ATP могут появиться уже в ближайшую среду - об этом в интервью Агентству теленовостей накануне рассказал лидер мужской сборной Егор Герасимов.

Герасимов стал победителем выставочного турнира в Минске. В борьбе за победу первая ракетка Беларуси Егор Герасимов в двух сетах 6:3, 6:2 переиграл молодого Александра Згировского.


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