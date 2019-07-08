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Егор Герасимов побеждает на турнире серии "Челленджер" в Реканати

Егор Герасимов побеждает на турнире серии "Челленджер" в Реканати с призовым фондом 46,5 тысяч евро. В финале белорус одолел хозяина кортов - итальянца Роберто Маркора, 6:2, 7:5.

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