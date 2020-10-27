Егор Герасимов побеждает в Казахстане

Егор Герасимов выходит во второй круг турнира серии АТР в Нур-Султане.Сегодня занимающий 83-е место в рейтинге белорус за два часа обыграл 80-юракетку планеты - южноафриканца ЛлойдаДжорджа Харриса в трех сетах: 6:3, 3:6,7:6. Следующий соперник Герасимова Иржи Веселы. Чех располагается на 66-йстроке в мировой классификации.