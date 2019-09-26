Егор Герасимов поборется за выход в 1/4 финала на турнире в Чэнду

На турнире в Китае, но в городе Чэнду, за выход в четвертьфинал примерно через полчаса начнет матч Егор Герасимов. У первой ракетки страны среди мужчин намечается непростой поединок с игроком из топ-двадцатки мирового рейтинга, американцем Джоном Изнером, он 19-й. Тогда как Герасимов в начале этой недели поднялся на 98-ю позицию. Призовой фонд местных соревнований - чуть более миллиона долларов.