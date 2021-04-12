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Егор Герасимов поднялся с 80-й на 78-ю строчку мирового рейтинга ATP

У мужчин Егор Герасимов поднялся с 80-й на 78-ю строчку мирового рейтинга. В топ-3 входят все те же теннисисты: лидер - Новак Джокович из Сербии, на втором месте россиянин Даниил Медведев. Третья строчка у представителя Испании Рафаэля Надаля.

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