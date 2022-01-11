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Егор Герасимов покидает теннисный турнир в Аделаиде

У мужчин в Аделаиде завершает выступление Егор Герасимов в 1/16 финала. Пять дней назад белорус одолел на этих же кортах Джанлуку Магера, а сейчас итальянец взял реванш - 4:6, 7:5, 6:4.

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