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Егор Герасимов покидает турнир АТР в Монпелье

Егор Герасимов - в полуфинале престижного теннисного турнира АТР во французском Монпелье. Менее часа назад в напряженном поединке белорус переиграл испанца Алехандро Фокину, 56-ю ракетку мира. 4-6, 6-4, 7-5. В полуфинале Герасимов сыграет против бельгийца Давида Гоффена. Отметим, что Андрей Василевский сегодня вышел в финал парного турнира на кортах в Монпелье.

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