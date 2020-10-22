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Егор Герасимов покидает турнир серии ATP в Кельне

Накануне поздно вечером белорус в почти трехчасовом поединке 1/8 финала уступил 22-й ракетке мира - представителю Канады Феликсу Алиасиму Оге. 6:4, 6:7, 6:7.

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