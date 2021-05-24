Егор Герасимов покидает турнир в Белграде

Мог сыграть с самим Новаком Джоковичем, однако покидает турнир в Белграде, призовой фонд которого более полумиллиона евро. На стадии 1/16 финала белорус Егор Герасимов сегодня днем уступил немцу Матсу Мораингу на сербских кортах в трех партиях, 6-4, 6-7, 5-7. Таким образом именно Мораинг в следующем раунде сыграет с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем. Возвращаясь к Герасимову, отметим, что первая ракетка Беларуси в обновленном рейтинге ATP расположилась на 78-й позиции, на 89-ю строчку поднялся Илья Ивашко.