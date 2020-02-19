Егор Герасимов пробился в 1/8 финала на турнире в Марселе

Призовой фонд местных соревнований - почти 700 тысяч евро. Первая ракетка Беларуси на старте сильнее австрийца Дэниса Новака - 7:6, 6:3. Белорус, напомним, 72-й в мировом рейтинге, оппонент - на 95-й позиции. А вот за выход в четвертьфинал завтра Герасимов поспорит с 10-ым в мире - бельгийцем Давидом Гоффеном.