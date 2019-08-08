Егор Герасимов пробился в 1/8 финала турнира в американском Аптосе

Егор Герасимов, 146 номер рейтинга АТП, пробился в 1/8 финала турнира в американском Аптосе с призовым фондом более 80 тысяч долларов. В первом круге белорус победил австралийца Танаси Коккинакиса - 7:6, 6:4. За выход в четвертьфинал Герасимов сыграет с эквадорцем Эмилио Гомесом, 169-ой ракеткой мира.