Егор Герасимов пробился в основную сетку теннисного турнира в Дубае - призовой фонд 2 миллиона 700 тысяч евро. В решающем раунде квалификации белорус обыграл чеха Иржи Веселы 7:6, 6:4 и в 1\16 финала встретится с 62-ой ракеткой мира Робином Хасе.