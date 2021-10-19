Егор Герасимов пробился во второй круг Кубка Кремля по теннису

Квалифицировавшийся два дня назад Егор Герасимов сегодня уверенно начал свое выступление на Кубке Кремля. В первом круге белорус (109-й в мире) вышел на корт против 71-го в рейтинге ATP серба Миомира Кецмановича. Егор одолел его в трех сетах 6:3, 1:6, 6:4 и прошел в 1/8 финала, где его соперником станет второй сеяный Аслан Карацев.