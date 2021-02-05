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Егор Герасимов проиграл 21-й ракетке мира

Егор Герасимов в ¼ финала своего турнира выйти не сумел. На турнире в Мельбурне Murray River Open в третьем круге белорус в равном поединке уступил 21-й ракетке мира канадцу Феликсу Оже-Альяссиму 6:3, 3:6, 6:7.

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