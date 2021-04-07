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Егор Герасимов проиграл в 1/8 финала турнира в Кальяри
Егор Герасимов, который на старте грунтового турнира в Кальяри с легкостью справился с седьмым сеяным Гвидо Пелья, уже сегодня в 1/8 финала уступил 58-й ракетке мира - словенцу Альяжу Бедене. Поединок продолжался два часа. Уступив в первом сете 4:6, во второй партии Герасимов едва не перевел матч в третий сет. Однако тайбрейк все же остался за словенцем - 7:5.
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