Егор Герасимов проиграл в трех сетах аргентинцу Диего Шварцману

Не смог навязать борьбу в мужской сетке американского турнира белорус Егор Герасимов. Лучший теннисист Беларуси, который в мировом рейтинге занимает 129 место, проиграл в трех сетах аргентинцу Диего Шварцману. 4:6, 2:6, 0:6. Отметим, что призовой фонд US Open около 57 миллионов долларов.