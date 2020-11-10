Егор Герасимов с победы стартовал в Софии

Егор Герасимов переигралВиктора Троицки и пробился в 1/8 финала теннисного турнира ATP в Софии. На то,чтобы обойти 196-ю ракетку мира, белорусу понадобились три сета и час и 46минут. К слову, все партии завершились с одинаковым счетом 6-3, за Егоромостались первая и третья. Следующим соперником Герасимова станет АдрианоМанарино. Итальянец пятый сеяный и занимает 35-ю позицию в мировом рейтинге. Сбелорусом играл трижды, последняя встреча осталась за Егором. Не так давноМанарино встречался и с еще одним нашим теннисистов Ильей Ивашко и в том матчеуступил.