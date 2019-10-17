Егор Герасимов сражается в 1/8 финала Кубка Кремля

Егор Герасимов в эти минуты сражается за выход в четвертьфинал теннисного турнира Кубка Кремля. В соперниках у белоруса хозяин корта - 31-я ракетка мира Андрей Рублев. К этому моменту сыгран первый сет, он завершился на тайбрейке, в котором со счетом 7:3 победу праздновал Рублев. В любом случае победитель этого противостояния в четвертьфинале сыграет с Лаки Лузером сербом Николой Милоевичем - 164-й ракеткой мира.



