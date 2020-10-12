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Егор Герасимов стартует на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

Сегодня же свой стартовый матч на турнире проведет еще один наш теннисист - Егор Герасимов. Его соперник - россиянин Евгений Донской - и тут преимущество в личных противостояниях за белорусом - 3 победы против 1 поражения.

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