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Егор Герасимов сыграет в 1/4 финала турнира в Монпелье
Продолжим сегодня такжеследить за выступлением Егора Герасимова на кортах французского Монпелье, гдепервый номер сборной Беларуси в рамках четвертьфинала турнира АТП сыграетпротив испанца Алехандро Фокины, 56-го в рейтинге. Наш теннисист занимает 83позицию. Начало поединка в 16:00.
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