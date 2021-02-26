ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Егор Герасимов сыграет в 1/4 финала турнира в Монпелье

Продолжим сегодня такжеследить за выступлением Егора Герасимова на кортах французского Монпелье, гдепервый номер сборной Беларуси в рамках четвертьфинала турнира АТП сыграетпротив испанца Алехандро Фокины, 56-го в рейтинге. Наш теннисист занимает 83позицию. Начало поединка в 16:00.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все