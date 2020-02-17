ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Егор Герасимов сыграет в основной сетке турнира в Марселе

Белорусский теннисист Егор Герасимов преодолел квалификацию турнира серии АТР в Марселе (призовой фонд 770 тысяч евро). 71-й номер рейтинга обыграл Эмиля Руусувуори из Финляндии, 4:6, 7:6, 7:6. Оба тай-брейка завершились с одинаковым счетом 8:6, а матч продолжался 2.5 часа.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все