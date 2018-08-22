Егор Герасимов успешно преодолел первый раунд квалификации турнира Большого шлема

Егор Герасимов успешно преодолел первый раунд квалификации четвертого в сезоне турнира Большого шлема US Open. На старте белорус переиграл россиянина Ивана Неделько. Оба сета завершились с одинаковым счетом - 6:4. Следующий соперник Герасимова -109-ая ракетка мира поляк Хуберт Гуркач. Илья Ивашко в первом раунде квалификации сыграет с японцем Хироки Мория, а Владимир Игнатик выйдет на корт против француза Стефана Робера.