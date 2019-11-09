Егор Герасимов в белорусском дерби сильнее Ильи Ивашко

Егор Герасимов пробился в полуфинал "челленджера" в Братиславе. В белорусском дерби первая ракетка страны сильнее второй - Ильи Ивашко. 7:5, 3:6, 6:4. За выход в решающий матч Герасимов поспорит с австрийцем Деннисом Новаком - 126-м в мире. Егор, отметим, замыкает первую сотню ранга.



