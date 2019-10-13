Егор Герасимов в основной сетке Кубка Кремля

Лидер сборной Беларуси по теннису Егор Герасимов выходит в основную сетку Кубка Кремля. Наш теннисист добился победы и во втором раунде квалификации. На этот раз он был сильнее представителя Германии Рудольфа Меллекера - 6:3, 4:6, 6:3.