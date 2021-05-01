Егор Герасимов выбыл из квалификации турнира АТР

Первая ракетка страны и 76-й в мировом рейтинге Егор Герасимов выбыл в первом круге квалификации турнира АТР в Мадриде с призовым фондом более двух с половиной миллионов евро. Белорус уступил итальянцу Джанлуке Магеру, который ниже в планетарном табеле на 15 строчек, со счетом 4:6, 3:6.