Егор Герасимов выиграл стартовый матч квалификации теннисного турнира в Барселоне

Егор Герасимов в шаге от выхода в основную сетку грунтового турнира в Барселоне с призовым фондом более 2 млн 660 тыс. евро. На старте квалификации белорус, занимающий 157-ю строчку мирового рейтинга, переиграл представителя третьей сотни Рауля Бранкаччио 6:3, 6:2. Совсем скоро в финале квалификации Герасимов сразится с Андреа Пеллегрино.



С основной сетки путь на турнире начнет Илья Ивашко, который после перерыва вернулся на корт. 18 апреля он сыграет против 45-й ракетки мира испанца Педро Мартинеса.