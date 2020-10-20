Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Кельне

Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Кельне. В матче стартового раунда основы белорус не оставил шансов немцу Даниэлю Альтмайеру, отдав сопернику всего 1 гейм за весь матч 6:1, 6:0. В поединке за выход в четвертьфинал Герасимов завтра сыграет против пятого сеяного 22-ой ракетки мира канадца Феликса Оже-Альясима. Пока, к слову, Герасимову этого игрока в двух предыдущих встречах обыграть не удалось.