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Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Кельне

Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Кельне. В матче стартового раунда основы белорус не оставил шансов немцу Даниэлю Альтмайеру, отдав сопернику всего 1 гейм за весь матч 6:1, 6:0. В поединке за выход в четвертьфинал Герасимов завтра сыграет против пятого сеяного 22-ой ракетки мира канадца Феликса Оже-Альясима. Пока, к слову, Герасимову этого игрока в двух предыдущих встречах обыграть не удалось.

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