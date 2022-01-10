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Егор Герасимов вышел в основную сетку теннисного турнира ATP в Аделаиде
Егор Герасимов вышел в основную сетку турнира ATP в Аделаиде с призовым фондом свыше 400 тысяч долларов. Белорус во втором раунде квалификации обыграл Хьюго Ниса из Монако - 6:2, 6:3. Парень в обновленном рейтинге ATP поднялся на 7 позиций и теперь занимает 106-е место в мире. Илья Ивашко по-прежнему - 48-я ракетка планеты.
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