Егор Герасимов вышел в основную сетку теннисного турнира ATP в Аделаиде

Егор Герасимов вышел в основную сетку турнира ATP в Аделаиде с призовым фондом свыше 400 тысяч долларов. Белорус во втором раунде квалификации обыграл Хьюго Ниса из Монако - 6:2, 6:3. Парень в обновленном рейтинге ATP поднялся на 7 позиций и теперь занимает 106-е место в мире. Илья Ивашко по-прежнему - 48-я ракетка планеты.