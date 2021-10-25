ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Егор Герасимов вышел в основную сетку теннисных соревнований в Санкт-Петербурге

Егор Герасимов пробился в основной раунд турнира в Санкт-Петербурге: в решающем матче квалификации белорус переиграл представителя Молдовы Раду Албота, 7:6, 6:4.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все