Егор Герасимов вышел в основную сетку турнира АТП в Кельне - призовой фонд соревнований более 300 тысяч евро. В финале квалификации белорус обыграл представителя Австралии – 108-ю ракетку мира Алексея Папырина 6:2,1:6,6:3.