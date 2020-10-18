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Егор Герасимов вышел в основную сетку турнира АТП в Кельне
Егор Герасимов вышел в основную сетку турнира АТП в Кельне - призовой фонд соревнований более 300 тысяч евро. В финале квалификации белорус обыграл представителя Австралии – 108-ю ракетку мира Алексея Папырина 6:2,1:6,6:3.
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