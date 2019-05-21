Егор Герасимов завершает выступление в квалификации теннисного турнира "Ролан Гаррос"

Егор Герасимов завершает выступление в квалификации теннисного турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос". Белорусу, 155-му номеру рейтинга, в первом раунде противостояла 152-я ракетка мира - серб Никола Милоевич. Наш земляк уступил в двух сетах 5:7, 3:6. Ранее во второй раунд отбора вышел Владимир Игнатик. Напомним, что Виктория Азаренко - победительница теннисного турнира в Риме в парном разряде.





