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Егор Герасимов завершил выступление на турнире в Анталии
Егор Герасимов, 78-й номер в мировом рейтинге АТП, выбыл в 1/32-й финала турнира в турецкой Анталии с призовым фондом 300 тысяч евро. Белорус проиграл французу Тристану Ламазину, который располагается на 271-й строчке в планетарном табеле со счетом 6:7, 2:6.
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