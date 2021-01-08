ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Егор Герасимов завершил выступление на турнире в Анталии

Егор Герасимов, 78-й номер в мировом рейтинге АТП, выбыл в 1/32-й финала турнира в турецкой Анталии с призовым фондом 300 тысяч евро. Белорус проиграл французу Тристану Ламазину, который располагается на 271-й строчке в планетарном табеле со счетом 6:7, 2:6.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все