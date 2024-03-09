Белорус Егор Шарамков - победитель Кубка мира по спортивной гимнастике. На престижных соревнованиях в Баку ему не было равных в вольных упражнениях. Это коронный вид программы для Шарамкова.

В финале турнира следом за Егором расположились Казуки Минами из Японии и филиппинец Карлос Юло.