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Егор Шарамков - победитель Кубка мира по спортивной гимнастике

Белорус Егор Шарамков - победитель Кубка мира по спортивной гимнастике. На престижных соревнованиях в Баку ему не было равных в вольных упражнениях. Это коронный вид программы для Шарамкова.

В финале турнира следом за Егором расположились Казуки Минами из Японии и филиппинец Карлос Юло.

Кубок мира - один из последних отборочных турниров для участия в Олимпийских играх в Париже. В числе соискателей лицензии в мужской сборной Беларуси остается только Шарамков, у женщин - Елена Титовец.

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