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Егор Шарамков - серебряный призер в опорном прыжке на Всемирной летней универсиаде
Белорусские спортсмены выиграли вторую медаль Всемирной летней универсиады, которая проходит в итальянском Наполи. На вторую ступень пьедестала почета в состязаниях по спортивной гимнастике поднялся Егор Шарамков. Он стал серебряным призером турнира в опорном прыжке. Напомним, ранее бронзу в плавании взял Григорий Пекарский.
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