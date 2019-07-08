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Егор Шарамков - серебряный призер в опорном прыжке на Всемирной летней универсиаде

Белорусские спортсмены выиграли вторую медаль Всемирной летней универсиады, которая проходит в итальянском Наполи. На вторую ступень пьедестала почета в состязаниях по спортивной гимнастике поднялся Егор Шарамков. Он стал серебряным призером турнира в опорном прыжке. Напомним, ранее бронзу в плавании взял Григорий Пекарский.

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