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Егор Шарангович дебютирует в НХЛ
Егор Шарангович дебютирует в НХЛ! Об этом сообщают американские источники. Ожидается, что форвард сборной Беларуси будет заявлен за основную команду "Нью-Джерси" под 17 номером и сыграет в первом матче сезона против "Бостона" в ночь с 14 на 15 января. В последней тренировке в рамках предсезонного кемпа, к слову, Шарангович работал в первой тройке нападения "девилз" с Джеком Хьюзом и Кайлом Палмьери.
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