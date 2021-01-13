Егор Шарангович дебютирует в НХЛ! Об этом сообщают американские источники. Ожидается, что форвард сборной Беларуси будет заявлен за основную команду "Нью-Джерси" под 17 номером и сыграет в первом матче сезона против "Бостона" в ночь с 14 на 15 января. В последней тренировке в рамках предсезонного кемпа, к слову, Шарангович работал в первой тройке нападения "девилз" с Джеком Хьюзом и Кайлом Палмьери.