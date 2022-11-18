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Егор Шарангович - первая звезда матча "Торонто" - "Нью-Джерси" в НХЛ
Егор Шарангович забросил в овертайме и принес победу "Нью-Джерси Дэвилз" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто". Точный бросок Егора на 62-й минуте сделал его первой звездой встречи, которая завершилась в пользу "дьяволов" - 3:2. В общей сложности белорус провел на площадке 15 минут 3 секунды, нанес пять бросков (четыре их них в створ).
Фото:nhl.com
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