Егор Шарангович - первая звезда матча "Торонто" - "Нью-Джерси" в НХЛ

Егор Шарангович забросил в овертайме и принес победу "Нью-Джерси Дэвилз" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто". Точный бросок Егора на 62-й минуте сделал его первой звездой встречи, которая завершилась в пользу "дьяволов" - 3:2. В общей сложности белорус провел на площадке 15 минут 3 секунды, нанес пять бросков (четыре их них в створ).