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Хоккеист Егор Шарангович помог "Нью-Джерси" разгромить "Монреаль"

"Нью-Джерси" не оставляет шансов "Монреалю" (7:1) в матче регулярного сезона НХЛ, и таким образом "Дэвилз" прерывают неудачную серию из семи поражений кряду. Голевой передачей в противостоянии с "Канадиенс" отметился и Егор Шарангович. 15 минут 54 секунды - айс-тайм белорусского форварда, он выходил в первом звене, нанес два броска по воротам соперника и завершил встречу с коэффициентом полезности равным одному. "Дьяволы" на 13-м месте Восточной конференции, 18 очков до зоны плей-офф.

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