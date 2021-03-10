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Егор Шарангович помог "Нью-Джерси" вырвать балл в матче с "Вашингтоном"
Егор Шарангович забрасывает, а "Нью-Джерси" совершает впечатляющий камбэк в матче регулярного сезона НХЛ против "Вашингтона". Дважды по ходу встречи столичные имели преимущество в 3 шайбы - 3:0 и 4:1. Белорусский форвард стал автором третьей шайбы "дьяволов", а еще через 2 минуты гости сравняли счет, 4:4. В овертайме удача была на стороне "Вашингтона", 5:4. Для Шаранговича эта встреча стала 20-й в сильнейшей лиге мира, на его счету 4 шайбы и 3 голевые передачи.
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