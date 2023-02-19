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Егор Шарангович - шестой белорус, который набрал 100 очков в НХЛ
Белорусский нападающий "Нью-Джерси"Егор Шарангович сделал голевую передачу и набралсотый балл в НХЛ. Теперь на счету форварда 52 гола и 48 ассистов в 184 играх.
Шарангович стал шестым белорусом, которому покорилась отметка в 100 баллов.
Фото:pixabay.com
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