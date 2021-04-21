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Егор Шарангович стал третьей звездой матча "Питтсбург" - "Нью-Джерси"

Егор Шарангович стал третьей звездой матча регулярного сезона НХЛ, в котором его "Нью-Джерси" в фантастической перестрелке уступил "Питтсбургу" - 6:7. При этом в заключительном периоде "дьяволы" выиграли 6:1. Белорусский форвард в этой встрече отметился заброшенной шайбой при игре в меньшинстве и голевой передачей. "Дэвилз" же после этой осечки официально утратили шансы на плей-офф, за Кубок Стэнли они не будут бороться 3-й сезон кряду.

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