Егор Шарангович стал третьей звездой матча "Питтсбург" - "Нью-Джерси"

Егор Шарангович стал третьей звездой матча регулярного сезона НХЛ, в котором его "Нью-Джерси" в фантастической перестрелке уступил "Питтсбургу" - 6:7. При этом в заключительном периоде "дьяволы" выиграли 6:1. Белорусский форвард в этой встрече отметился заброшенной шайбой при игре в меньшинстве и голевой передачей. "Дэвилз" же после этой осечки официально утратили шансы на плей-офф, за Кубок Стэнли они не будут бороться 3-й сезон кряду.



