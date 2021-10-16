Егор Шарангович успешно начинает новый сезон в НХЛ

Егор Шарангович успешно начинает новый регулярный сезон в НХЛ. Белорусский форвард отметился голевой передачей, а его "Нью-Джерси" в овертайме обыграл "Чикаго" 4:3. Шарангович сыграл в первом звене "дьяволов" и провел на льду времени больше, чем остальные нападающие, - 18 минут и 50 секунд. Коэффициент полезного действия белоруса равен двум. Следующий матч "дэвилз" проведут в ночь со вторника на среду. В соперниках дебютант лиги - клуб "Сиэтл".