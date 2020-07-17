Егор Шарангович вернулся в "Динамо"

Форвард уже приехал из-за океана и в ближайшее время присоединится к "зубрам", сообщает официальный сайт минского клуба. "Динамо" арендовало форварда у "Нью-Джерси" до начала предсезонной подготовки. Ожидается, что "дьяволы" отзовут Шаранговича перед стартом первого кэмпа, который пока назначен на 17 ноября. Присоединился к "зубрам" и российский форвард Роман Горбунов - он подписал просмотровый контракт с минским "Динамо". Минувший сезон хоккеист провел в составе "Рубина" из Тюмени, в нем нападающий провел 48 игр в регулярке, набрав 25 в 10-ти матчах плей-оф. В его активе 9 баллов.